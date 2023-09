Desembargador é baleado em tentativa de assalto na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias

O desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi ferido na perna

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Sérgio Rangel do

Nascimento, foi baleado em uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luiz,

em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para a ocorrência e

constataram que a vítima, que também estava em uma moto, ficou ferida na perna

pelo disparo de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Adão

Pereira Nunes, também em Duque de Caxias. Após o atendimento no hospital, a

equipe da PRF se deslocou para a 60ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi

registrado.

Após atendimento na unidade pública de saúde, uma equipe de segurança do

Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) foi chamada para fazer escolta do desembargador

para o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.