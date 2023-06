Desembargador suspende transferência de MY Thor

My Thor foi preso em 2007 e voltou em março para o sistema prisional

do Rio

Uma liminar provisória assinada pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da

6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a

transferência de Marco Antonio Pereira Firmino Da Silva, o MY Thor. Apontado

como uma das principais lideranças do Comando Vermelho do estado, ele seria

transferido de Bangu 1 para um presídio federal.

O magistrado aceitou o argumento da defesa do criminoso de que de “a ação de

transferência do paciente para presídio federal não garantiu o contraditório judicial.”

Diante disso, Muiños pediu mais informações sobre a atuação de MY Thor em

Bangu 1 e na criminalidade do estado para avaliar o caso.

Marcel Laguna Duque Estrada, juiz da VEP, solicitou a transferência de MY Thor, e

outros 30 presos, para “dificultar possíveis articulações com grupos criminosos.” A

maioria dos presos tem envolvimento com o CV ou o TCP.

“O sistema penitenciário federal poderá dificultar possíveis articulações com grupos

criminosos, e, por conseguinte, o fluxo de ordens emanadas do interior das

unidades prisionais para seus comparsas extramuros.”

A decisão não se estende automaticamente a outros criminosos cuja a

transferência também foi solicitada, mas abre precedente para que as defesas

peçam um habeas corpus por extensão e possam se beneficiar da mesma liminar.