DHBF analisa imagens para identificar assassino de jovem na saída de boate

O entregador de quentinhas Jhonatan Costa da Cruz Alves foi morto com um tiro na cabeça na saída dop Pallace Club em São João de Meriti

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) analisa imagens das câmeras de segurança de uma casa de shos em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na tentativa de identificar o autor do tiro que matou o entregador de quentinhas Jhonatan Costa da Cruz Alves, de 29 anos. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça na saída da casa de shows Pallace Club, na madrugada da última quinta-feira (13).

De acordo com testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão por volta das 4h, na saída do local. O dono da boate, que também é amigo da vítima, disse que Jhonatan era frequentador assíduo da casa de shows e que foi morto por causa de uma discussão.

“Era um moleque bom, estava bebendo comigo e com outros seis amigos no dia. Infelizmente se desentendeu por causa de mulher. Isso aconteceu a uns trezentos metros do Pallace. A discussão começou na rua”, disse Jefferson Lopes, que disse não conhecer o homem responsável pelo disparo. O criminoso fugiu.

Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na Baixada Fluminense, para liberar o corpo de Jhonatan. A cerimonia de sepultamento será realizada neste sábado (15), às 15h, no Cemitério São Lazaro, na Venda Velha, em São João de Meriti.

Mãe pede justiça

A mãe de Jhonatan afirma que tentou ver o filho ao saber do episódio, mas que foi impedida por um policial. Eliane Costa da Cruz pede por justiça e lamenta a falta de investigação em casos recorrentes no estabelecimento.

“Aquela casa de show mata jovem todo final de semana, e não tem polícia, não tem investigação, não tem nada. Eu tentei ver meu filho, e o policial não deixou. Ele foi vítima, ele foi assassinado”, disse a mãe.

“Queria que as pessoas fossem verdadeiras, fizessem justiça. Se tem um solto, vai na delegacia e daqui há pouquinho tá solto de novo. Essa vida não tem punição pra essas pessoas”, desabafou.