DHBF e da DRE agarram suspeito da morte de três crianças na Baixada Fluminense

Wesley Rodrigues Freitas, o “Pouca Perna”, foi preso em ação conjunta

da Polícia Civil

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de três crianças que foram

torturadas no Morro do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso nesta terça-feira (31), numa ação conjunta das Delegacias de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Wesley Rodrigues Freitas, conhecido como ‘Pouca Perna’, foi encontrado e preso

no bairro Areia Branca.

De acordo com investigações, o bandido é apontado como gerente do tráfico de

drogas na comunidade e estava sendo monitorado pela (DRE). As especializadas

cumpriram o mandado de prisão em aberto contra ele pela morte das crianças e por

tráfico de drogas.

Relembre o caso

Lucas Matheus, de 9 anos; Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12,

desapareceram em dezembro de 2020. As investigações apontam que as vítimas

foram torturadas e mortas por traficantes do Morro do Castelar porque um deles

havia furtado o passarinho do tio do traficante Wiler Castro da Silva, o ‘Estala’, morto pela cúpula do Comando Vermelho (CV). Os corpos dos meninos jamais foram encontrados.