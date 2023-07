DHBF investiga dois assassinatos em menos de 24 horas em Belford Roxo

Dois homens foram mortos em menos de 24 horas em Belford Roxo, na Baixada

Fluminense. Na tarde desta quinta-feira (20) um jovem foi assassinado com um tiro na cabeça, na praça de Nova Aurora.

De acordo com as primeiras informações, os criminosos armados passaram e

efetuaram o disparo a queima-roupa e fugiram. A vítima não teve a identificação

revelada.

Policiais mlitares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local e isolaram a área.

Corpo com marcas de espancamento no Wona

No bairro Wona, um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento no

Morro do Kisuco, na manhã da última quarta-feira (19). A vítima tinha marcas de

agressões e o rosto estava desfigurado.

O Corpo de Bombeiros e policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram

acionados para o local, mas o homem já estava morto.

Ainda não há informações da motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da

Baixada Fluminense (DHBF) investiga os dois casos.