DHBF investiga duplo assassinato dentro de barbearia em Queimados

Delegacia de Homicídios da região (DHBF) investiga a informação de que as vítimas seriam criminosos do Morro São Simão

Dois homens foram executados na Vila do Tinguá, em Queimados, na Baixada

Fluminense, na sexta-feira (20) da semana passada. Uma das vítimas foi

identificada como Carlos Eduardo de Araújo Secundino.

A Delegacia de Homicídios da região (DHBF) investiga a informação de que as vítimas seriam criminosos do Morro São Simão. O local do crime fica próximo à Câmara de Vereadores.

De acordo com as primeiras informações, os homens estavam dentro de uma

barbearia na Rua Heloísa, quando foram surpreendidos e mortos com diversos tiros

que atingiram, principalmente, o rosto. Uma das vítimas estava sentada no sofá, na

porta do estabelecimento. Testemunhas contaram que os assassinos fortemente

armados passaram pelo local e atiraram em direção às vítimas, que morreram na

hora.

Segunda morte

O duplo assassinato é o segundo caso de homicídio recente na região central de

Queimados. Há pouco mais de um mês, uma mulher foi morta a tiros, na porta de

uma boate. Testemunhas relataram que criminosos passaram atirando e Gláucia do

Senhor, de 35 anos, foi atingida e morreu no local.