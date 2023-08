DHBF investiga morte de menina de 3 anos; pai é o principal suspeito

Luciano Ferreira, que está foragido, é suspeito da morte da filha de 3 anos. A vítima tinha marcas de agressões pelo corpo. O irmão dela, de 1 ano, teve traumatismo craniano

A Polícia Civil investiga uma barbárie na Baixada Fluminense: uma menina de 3 anos morrei por suspeita de maus-tratos, em Duque de Caxias, na tarde do último sábado (12). O principal suspeito do crime é o pai da criança. O irmão dela, de 1 ano, está internado em estado grave.

Segundo informações de familiares, as crianças teriam sido agredidas por Luciano Soares Ferreira, que estava sozinho com os dois filhos enquanto a mãe tinha saído para comprar roupas. Ao chegar, ela se deparou com a menina desmaiada. Ao ser questionado, o pai disse que tinha batido na filha.

Por volta das 16h30, a menina chegou a ser levada para uma unidade de saúde perto de onde morava, na comunidade do Cangulo, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morta no local. Médicos perceberam as lesões sofridas pela menina e suspeitaram que seriam por ação violenta, por isso a Polícia Militar foi acionada.

Laudo sai em 10 dias

Segundo testemunhas, o criminoso disse que tinha batido apenas na menina, mas o irmão dela, de 1 ano, também sofreu agressões e está internado com traumatismo craniano no Hospital Adão Pereira Nunes. Ele só foi socorrido à noite, depois das 21h, cerca de 4 horas após a morte da irmã.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se a menina também foi vítima de abuso sexual. O laudo da perícia deve sair em até 10 dias.

A mãe das crianças prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Testemunhas disseram que o homem fugiu e não há informações sobre o seu paradeiro.