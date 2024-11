DHBF investiga morte de mulher em Seropédica

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de uma mulher em Seropédica, na Baixada Fluminense. O suspeito do crime acabou morto em um confronto com a PM na noite da última quinta-feira (21). Telma Francisca Ferreira, de 41 anos, que era mototaxista, foi morta com tiros de fuzil em uma rua de Fazenda Caxias.

De acordo com a PM, uma equipe do 24º Batalhão (Queimados) foi acionada para a ocorrência e encontrou a vítima já sem vida. Uma das hipóteses investigadas pelos policiais é que Telma se recusou a pagar taxas para a milícia.

Identificado como sendo o autor dos disparos, que também feriram outras pessoas, como um idoso de 76 anos, Vitor Leal Crispim, o Vitinho, foi localizado quando estava na casa de uma namorada, recebendo um lanche. Ele reagiu e trocou tiros com os agentes em Itacuruçá, Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, e acabou morto.

Uma pistola usada por ele foi apreendida. De acordo com a polícia, ele tinha 4 anotações criminais: associação criminosa, violência doméstica, além de ser apontado como um integrante de uma milícia.

A especializada informou que Vitinho é apontado como pivô dos confrontos que levaram à morte do estudante Bernardo Paraíso, da UFRRJ, em abril deste ano.