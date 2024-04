DHBF procura ‘Monstrinho’ envolvido no assassinato de pré-candidato na Baixada

Lucas de Souza Ignácio seria integrante do Comando Vermelho/Divulgação

O Disque Denúncia divulgou na quarta-feira (24) um cartaz que pede informações que ajudem na captura de Lucas de Souza Ignáco, o ‘Monstrinho’, acusado de envolvimento no assassinatos do pré-canditado a vereador Clayton Damasceno Pereira, de 45 anos, e sua assessora Paula Ribeiro Menezes Costa, de 65. O crime, investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), aconteceu no último mês de outubro, em Queimados.

De acordo com as investigações, as vítimas estavam em uma sorveteria no bairro Inconfidência quando foram alvos de disparos por quatro criminosos em duas motos. Pouco depois, um dos bandidos ainda efetuou diversos disparos contra Clayton, que morreu na hora. Paula chegou a ser socorrida, mas foi a óbito no dia seguinte.

Outros dois envolvidos no crime foram presos: Cleiton Alves Francisco, o ‘Binho’, e Anderson Correia Ramos, o ‘Parazinho’, que são ligados à facção Comando Vermelho. O inquérito policial concluiu que homicídio teria sido ocasionado pela proximidade do político com os paramilitares da região.

Em fevereiro, a Vara Criminal de Queimados expediu um mandado de prisão preventiva contra Lucas, que segue foragido, pelo crime de homicídio.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização do acusado sejam repassadas por meio de: Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

– Aplicativo: Disque Denúncia RJ