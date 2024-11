DHC apreende adolescente que confessa participação na morte de personal trainer na Zona Sul do Rio

Luis Felipe Alves do Nascimento foi baleado numa tentativa de assalto

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreenderam um adolescente, nesta terça-feira (26), apontado como um dos envolvidos na morte do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento. Na ocasião, em maio, a vítima foi baleada ao tentar proteger a namorada de um assalto, ao sair de um luau na Praia do Flamengo, em maio.

A Polícia Civil informou que o jovem infrator confessou a participação ativa no latrocínio. Os agentes chegaram até ele a partir de depoimentos de testemunhas e de informações do setor de inteligência da DHC. O adolescente foi localizado na casa da namorada, a cerca de 200 metros do local em que o crime foi cometido, de acordo com a polícia. As investigações continuam para identificar e localizar o outro autor do latrocínio.

Luis Felipe tinha 27 anos e havia curtido um luau com a namorada, Victoria, na Praia do Flamengo na madrugada do dia 5 de maio deste ano. Na ocasião, por volta das 6h40, ao deixar o local, o casal e um grupo de amigos foram abordados por dois homens numa moto, que anunciaram o roubo.

Testemunhas relataram que um dos criminosos se aproximou da namorada do educador físico e exigiu que ela entregasse o telefone celular. A mulher respondeu que não tinha aparelho algum, o que teria irritado o bandido. Luis, então, interveio e acabou sendo baleado, na tentativa de proteger a companheira.

Socorrido, o jovem foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, onde ficou internado em estado grave. Luis morreu no dia seguinte.