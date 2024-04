DHC indicia trio pela execução de advogado no Centro do Rio

Os indiciados são: o policial militar Leandro Machado, Eduardo Sobreira Moraes e Cezar Daniel Mondêgo de Souza/Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indiciou três homens pelo homicídio qualificado do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no Centro do Rio em 26 de fevereiro deste ano.

Uma nova investigação foi aberta para descobrir se há outros envolvidos no crime. Testemunhas já foram intimadas para prestar depoimentos na delegacia.

Os indiciados são: o policial militar Leandro Machado, Eduardo Sobreira Moraes e Cezar Daniel Mondêgo de Souza. Os três estão presos.

O inquérito foi enviado na quarta-feira (24) ao Ministério Público do Rio, que dará sequência ao caso e pode denunciar os trio à Justiça.

A motivação do homicídio ainda é considerada incerta, mas a Delegacia de Homicídios investiga se ligações da vítima com o setor de apostas online podem ter relação com o crime.

No dia 9 de abril, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, atual patrono do Salgueiro; e outras oito pessoas investigadas no inquérito da morte de Rodrigo.

PMs habilitados em locadora

A Polícia Civil já obteve diversas informações que ligam os alvos que já foram presos a outros investigados pela DH da Capital.

No mesmo dia da operação que cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, o policial Vitor Hugo Henrichs Mello foi preso em flagrante porque estava com um carregador de uma munição de calibre mais alto que o permitido.

De acordo com a decisão da 3ª Vara Criminal que autorizou as buscas contra os alvos, Vitor utilizou um veículo alugado na locadora Horizonte 16, a mesma em que foram alugados os carros usados para monitorar os passos de Rodrigo Marinho Crespo antes do crime.

Outros dois PMs investigados estavam habilitados a retirar veículos que foram alugados na locadora.

Vitor Hugo e outros dois PMs investigados pela DH trabalham no mesmo batalhão de Leandro Machado, o 15º BPM (Duque de Caxias), onde também atuou o ex-policial militar Rafael do Nascimento Dutra, o Sem Alma. Machado e Sem Alma aparecem em uma foto juntos, em uma festa de aniversário.