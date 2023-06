DHC investiga morte de motorista de aplicativo em Senador Camará

Leones Oliveira Rodrigues teria se recusado a dar carona a bandidos

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato do motorista

de aplicativo Leones Oliveira Rodrigues, de 30 anos, na tarde da última segunda-

feira (26), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações, ele teria sido morto após se recusar a dar carona para os

criminosos que o abordaram. Um amigo da vítima disse que os autores o

conheciam, do contrário não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele.

O corpo do motorista foi encontrado com um tiro na cabeça dentro do próprio carro

na Rua Aurélio de Oliveira. Ele estava com as mãos e pés amarrados.

De acordo com o pai de Leones, ele havia saído para trabalhar no último domingo

(25), como costumava fazer, mas a partir das 23h não respondeu mais. “O carro

que ele usava era o meu e eu acompanhava porque tinha rastreador. Ele parou

uma da manhã (de segunda-feira) na porta da casa dele, achei que tinha chegado

e estava dormindo”, disse Marcelo José Rodrigues.

Preocupado

A pedido do pai, a irmã de Leones foi até a casa para checar se estava tudo bem.

“Ela me ligou desesperada. O carro estava abandonado um pouco mais a frente e

ele estava amarrado com um tiro na cabeça”, disse o pai emocionado.

A especializada informou que familiares já foram ouvidos e testemunhas ainda vão

prestar depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer todos os

fatos.