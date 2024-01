DHC investiga se homem de confiança de Zinho foi morto na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se Jairo Batista Freire,

conhecido como Caveira, foi morto no último sábado (6) em Três Pontes, em

Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Segundo investigações, o bandido é homem de confiança de Luiz Antônio da Silva

Braga, o Zinho, e estaria auxiliando no comando dos negócios após a prisão do

miliciano, que se entregou na véspera do Natal. Jairo deixou a prisão em outubro do

ano passado.

No fim da noite de sábado, a Polícia Militar ainda procurava o corpo de Jairo e não

havia confirmação se a pessoa morta, cujas fotos circulavam pelas redes sociais,

seria mesmo o miliciano. Informações extraoficiais davam conta de que o mandante

do crime seria Pepito, outro comparsa de Zinho, e teria como motivo o fato de Jairo

ter matado o filho de Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit (outro miliciano morto na guerra do grupo), de 9 anos.

Desde que Zinho se entregou, em dezembro passado, outras cinco pessoas

morreram em ataques na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Entre eles, Pit, de

44 anos, apontado como braço direito de Zinho, e o filho dele. A criança estava no

carro do pai quando houve a emboscada na comunidade Três Pontes, mesma onde

Jairo teria sido morto.

Jairo, que ficou na cadeia de janeiro de 2022 até outubro de 2023, seria uma

espécie de braço operacional armado do grupo.

De acordo com as investigações, Pit era um dos responsáveis pelas finanças do

grupo de Zinho. Ele possuía duas anotações criminais, uma por formação de

quadrilha e outra por porte de arma.