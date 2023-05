DHC investigar morte de subtenente dos bombeiros após briga com o namorado

Militar, que era auxiliar de consultório dentário da corporação, foi baleada na cabeça. Especializada abriu inquérito para apurar o crime

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu inquérito para investigar a morte suspeita da subtenente do Corpo de Bombeiros Dayana Brasil Tenório, de 38 anos, no final da madrugada desta segunda-feira (8), em um apartamento em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações, a auxiliar de consultório dentário da corporação foi baleada na cabeça após brigar com o namorado, o cabo da PM Luiz Felipe Perozini Cardoso, de 31 anos, que estava no local. O militar, que é lotado 14ª BPM (Bangu), contou aos agentes que teria brigado com Dayana.

Ainda de acordo com o militar, sua arma — uma pistola 9 mm — estava no sofá. Em determinado momento da confusão, a subtenente teria pegado a pistola e apontado para Perozini, que tentou tomá-la de volta.

O PM disse também que em seguida Dayana atirou contra o próprio rosto. Ela morreu na hora. Foi o próprio PM que acionou a Polícia Militar para informar o que teria acontecido. O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel de Bangu foi acionado às 4h30, mas quando chegaram no local Dayana já estava morta.

Câmeras de segurança

Agentes da Corregedoria da PM estiveram no endereço e Felipe Perozini foi encaminhado para a DHC para prestar depoimento, a princípio na condição de testemunha.

A Polícia Civil fez uma perícia no apartamento e tenta localizar câmeras de segurança para comprovar a versão do militar.