Dia dos Namorados no Shopping Nova Iguaçu terá shows gratuitos

O amor já está no ar no Shopping Nova Iguaçu. Os casais apaixonados vão poder criar memórias especiais no Dia dos Namorados, que contará com uma programação emocionante este ano. Uma agenda romântica foi preparada especialmente para os dias 8, 9 e 12 junho, com shows gratuitos no palco da Praça de Alimentação, localizado no 2º piso, sempre às 19h30.

No dia 8 (quinta-feira), o Trio Baião Lunar comanda a noite, onde os casais vão poder dançar agarradinhos ao som do melhor do forró pé de serra. Na sexta-feira, dia 9, um tributo a Rita Lee, com Tati Reis, levará os clássicos da diva do rock para o palco do Shopping Nova Iguaçu. E no 12 de junho, Dia dos Namorados, a RC Band vai apresentar um repertório nacional e internacional, com músicas exclusivamente românticas.

Outra novidade é que no dia 12 haverá o “Correio do Amor Musical”, em que o público poderá escolher as músicas que fazem parte da história de amor do casal. E, ainda, quem estiver no shopping no Dia dos Namorados poderá receber massagem gratuita de profissionais do Senac. Basta gerar um voucher pelo app do shopping. Para Carlos Martins, superintendente do shopping, as ações têm como objetivo estabelecer cada vez mais vínculos com os clientes. “O Dia dos Namorados é uma data muito importante para os shoppings, mas queremos proporcionar com as atividades experiências completas, e que englobem o maior e mais variado público possível. Para nós, será um prazer ser uma referência e a escolha de local para que casais de várias idades, gostos e estilos nos escolham para comemorar a data”, destaca.

E quem quiser verbalizar o seu amor e precisar de ajuda, a assistente virtual Ana vai dar aquela ajuda especial. A inteligência artificial do Shopping Nova Iguaçu vai auxiliar os clientes a escreverem mensagens de amor, além de oferecer dicas de presentes para os namorados. Para falar com a Ana, basta acessar o aplicativo do shopping ou um dos totens espalhados pelo empreendimento comercial.

Brinde exclusivo da Kopenhagen

Os clientes que juntarem R$ 300 em compras, entre os dias 1º e 12 de junho, vão ganhar um coração lapidado de chocolate da Kopenhagem. É preciso apresentar as notas fiscais das compras realizadas no mesmo período no ponto de trocas, instalado no 2º piso. Em seguida, basta validar as notas fiscais no aplicativo do shopping. A promoção terá validade enquanto durarem os estoques.

E, durante o período da promoção, um ponto instagramável será montado especialmente para os casais. Uma piscina de bolinhas estará disponível no ponto de trocas para que fotos descontraídas possam eternizar ainda mais a data.

SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ