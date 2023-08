Dia dos Pais deve movimentar R$ 600 milhões no varejo do RJ

Melhor perspectiva nas vendas deverá vir acompanhada de contratações de trabalhadores temporários

O Dia dos Pais deve movimentar R$ 631 milhões no varejo do Estado do Rio de

Janeiro, volume 3% superior ao registrado no ano passado, que foi de R$ 612,5

milhões. Entre os segmentos de maior rendimento estão os de vestuário, calçados e

acessórios, utilidades domésticas e eletroeletrônicos, e de produtos de perfumaria e

cosméticos. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo (CNC).

“O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro. E o aquecimento do varejo confirma a confiança de consumidores e empresários na melhoria, cada vez maior, da economia fluminense, sinalizada pela geração de empregos e renda que temos promovido, por meio da atração de investimentos e de novas empresas para o Rio de Janeiro”, afirma o governador Cláudio Castro.

Possibilidade de efetivação

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e

Serviços, Vinicius Farah, a melhor perspectiva nas vendas deverá refletir-se nas

contratações de trabalhadores temporários.

“A contratação temporária por necessidade de mão de obra em datas comemorativas é sempre importante para o mercado de trabalho, pois muitas vezes

é uma possibilidade de efetivação”, explica o secretário Vinicius Farah.

Levantamento da CNC

Segundo o levantamento da CNC, em todo o país, o volume de vendas para o Dia

dos Pais de 2023 deverá alcançar R$ 7,67 bilhões – uma alta de 2,2% em relação à

mesma data de 2022. Para atender à demanda sazonal das vendas, são esperadas

10,38 mil vagas temporárias segundo expectativa da CNC. Se confirmado, este

seria o maior contingente de trabalhadores temporários contratados nos últimos

nove anos, com uma média salarial de R$ 1.599 – alta de 1,8% em comparação com

o mesmo período de 2022. Hiper e supermercados e lojas de vestuário devem ser os

que mais contratarão temporários.