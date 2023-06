Dino anuncia investimento na segurança no RJ para a construção de presídios e de Casa da Mulher Brasileira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o governador Cláudio Castro assinaram, na manhã desta segunda-feira (19), termos de cooperação para o combate à violência no Estado do Rio de Janeiro. As autoridades também assinaram os termos de implantação da Casa da Mulher Brasileira no Rio. (Leia mais abaixo)

O acordo conta com a doação de equipamentos pelo governo federal, como viaturas, drones e armamento.

“Já temos projetos no valor de 112 milhões. São destinados a várias funções e serviços sob condução do governo do Rio de Janeiro. A boa notícia, governador, é que quando acabarem esses 112 milhões o senhor terá mais para receber”, afirmou o ministro Flávio Dino a Cláudio Castro.

O acordo também tem como objetivo a cooperação entre os governos para reduzir o roubo de cargas no estado.

Vagas em presídios federais

Entre as medidas também está o aumento na capacidade do sistema carcerário estadual e o acordo com a custódia federal de presos indicados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro como sendo de alta periculosidade.

Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro também informou que o Ministério disponibilizou algumas vagas para, de acordo com a necessidade, mandar alguns presos de alta periculosidade para presídios federais.

O ministro ressaltou que há projeto para a construção de novas unidades prisionais no estado. “Temos duas penitenciárias que vamos construir juntos, governo federal e do estado, no valor de 90 milhões”, disse Flávio Dino.

As duas novas penitenciárias terão: 1.000 vagas no total; 800 vagas de segurança média; 200 vagas de segurança máxima.

Casa da Mulher Brasileira

A unidade da Casa da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro vai integrar diversos serviços no mesmo local, como acolhimento, triagem, delegacia para o registro de ocorrências, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado, cuidado de crianças, com brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes, entre outros serviços.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a Casa da Mulher Brasileira vai se somar aos 21 equipamentos municipais que já funcionam para promoção e enfrentamento da violência contra a mulher.

A Casa é um dos eixos do programa Mulher, Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.