Dino diz que apresenta em seis meses plano para melhorar condições das prisões no país

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se comprometeu a entregar

em seis meses um plano para melhorar o sistema prisional do país. O compromisso

foi assumido com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto

Barroso, durante encontro entre os dois. No início deste mês, a Corte decidiu que

essa é uma medida que precisa ser adotada.

Por unanimidade, o STF declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema

carcerário brasileiro. O termo é usado para uma situação de generalizada violação

de direitos que demanda uma atuação do Judiciário em conjunto com outros

Poderes para corrigir o problema.

A decisão do STF determina que o governo Lula deve apresentar, em até seis

meses, um plano nacional para superar o estado de coisas inconstitucional no

sistema carcerário. O documento deverá ser homologado pelo plenário do STF e

sua execução será acompanhada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao lado de Barroso, Dino garantiu que o governo cumprirá o prazo, mas não falou

quais medidas já estariam sendo adotada. “Eu disse ao ministro Barroso que nosso

objetivo é entregar esse plano para apreciação ao CNJ, inclusive antes disso”,

afirmou Dino.