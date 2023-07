Dino promete direcionar 10% do FNSP para combater violência contra mulher

Governo busca aumentar os recursos disponíveis para enfrentar a violência de gênero no país

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma importante

mudança na destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública

(FNSP). A partir do próximo ano, o governo tornará obrigatório o investimento de

10% do fundo em programas de combate à violência contra a mulher. Atualmente, a

legislação prevê apenas 5% de destinação para essa pauta.

A declaração do ministro foi feita durante o programa “Bom Dia, Ministro” da EBC

desta quarta-feira (26). Com essa medida, o governo busca aumentar os recursos disponíveis para enfrentar a violência de gênero no país.

O FNSP é um fundo bilionário composto por recursos das loterias e é utilizado para

apoiar projetos de segurança pública nos estados e municípios que possuem

guardas municipais. Estima-se que o fundo alcance R$ 2 bilhões somente neste ano.

No passado, durante o governo Bolsonaro, a legislação previa a obrigatoriedade de

5% do uso do FNSP no combate à violência contra a mulher. No entanto, um estudo

do Instituto Sou da Paz, divulgado em maio pelo Metrópoles, revelou que a gestão

anterior utilizou apenas 0,2% desse fundo para essa finalidade.