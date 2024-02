Dino toma posse como novo ministro do STF e cuidará de processo que envolve Bolsonaro

Dino entre Barroso e Lula durante cerimônia de posse

BRASÍLIA – Em breve cerimônia realizada nesta quinta-feira (22), o ex-ministro da Justiça e ex-senador Flávio Dino, de 55 anos, assumiu como novo ministro do Supremo Tribunal

Federal (STF). Apenas o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, falou. Não houve espaço para discursos no evento, que, entre centenas de autoridades, contou com a presença dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Senado, Rodrigo Pacheco; da Câmara, Arthur Lira; e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Dino poderá ficar no STF pelos próximos 20 anos, até alcançar a idade-limite. Ele foi

conduzido a seu lugar no tribunal pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, e pelo então ministro mais novo, Cristiano Zanin.

Ao assumir a cadeira no STF, Dino vai herdar um acervo de 340 processos em tramitação, entre ações e recursos. Entre esses casos, está o que inclui as conclusões finais da CPI da Covid do Senado e tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário foi acusado pelo colegiado de incitação ao crime porque teria estimulado a população a se aglomerar, não usar máscara e não se vacinar.