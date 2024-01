Direita terá mais que o dobro do Fundo Eleitoral que a esquerda

Do total de R$ 4,9 bilhões aprovados para as eleições 2024, metade

ficará com partidos conservadores

O grupo de partidos políticos que se identifica como “conservador” ou de “direita”

terá mais que duas vezes o valor do Fundo Eleitoral em 2024 na comparação com

aqueles que se apresentam como de esquerda. no 1º grupo, estão partidos como o

PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, PP, Republicanos, entre outros; no 2º grupo se

destaca o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também estão presentes

siglas como PSB e PDT; no 3º grupo, os partidos que se identificam como de centro

terão uma posição intermediária. Aí estão o MDB, o PSD, o PSDB e outros.

Os maiores beneficiados são o PL, de Bolsonaro, e o PT, de Lula. Os 2 têm as

maiores bancadas de deputados federais, principal índice para balizar os valores a

serem recebidos.

Os partidos de direita receberão aproximadamente R$ 2,4 bilhões do Fundão. O

valor total da rubrica em 2024 será de R$ 4,9 bilhões –recorde em toda a história de

eleições municipais. Os partidos de centro terão aproximadamente R$ 1,3 bilhão e a

esquerda, R$ 1 bilhão. Os valores integram um levantamento da consultoria Action

Relgov e se baseiam no valor aprovado na LOA (Lei Orçamentária Anual). Em 2020,

o valor foi bem inferior. Os partidos tiveram R$ 2 bilhões, menos da metade do

estipulado para 2024.

O valor aprovado foi alvo de críticas. A principal partiu do presidente do Senado,

Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador disse, em café da manhã com jornalistas no

fim de dezembro de 2023, que proporia o valor de R$ 2,5 bilhões. Ele foi derrotado.

O senador chegou a esse número fazendo a atualização pela inflação do que foi

dedicado a esse propósito em 2020. A proposta não vingou e o valor final foi o que

havia sido proposto.

Cabo eleitoral

As eleições municipais são fundamentais para os partidos políticos. Vereadores e

prefeitos tendem a ser os principais cabos eleitorais nas campanhas nacionais para

deputados federais, senadores, governadores e presidente.

Hoje, o partido com mais prefeitos é o PSD, presidido por Gilberto Kassab. É

seguido pelo MDB, que tem o deputado federal Baleia Rossi à frente.

O PT, de Lula, tem enfrentado problemas desde o impeachment de Dilma Rousseff,

em 2016. Em 2012, o partido elegeu 638 prefeitos. De lá para cá, diminuiu os

números. Em 2020, foram 183.

O PL, de Bolsonaro, tem 349 prefeitos. Esses nomes foram eleitos quando o então

presidente ainda não pertencia ao partido. A previsão é de eleger até 1.000

prefeitos.