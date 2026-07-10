Diretor técnico da Cedae é alvo de auditoria sobre contratos milionários

A auditoria ocorre em um momento de deterioração dos resultados financeiros da Cedae. Em 2025, a estatal registrou queda de 78,5% no lucro líquido, que passou de R$ 1,02 bilhão para R$ 219 milhões

O diretor técnico e de Projetos da Cedae, Humberto de Mello Filho, está no centro da auditoria instaurada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para revisar contratos, obras, procedimentos administrativos, fluxos financeiros e decisões estratégicas da companhia.

Segundo informação divulgada pela colunista Andreza Matais, do portal Metrópoles, a apuração reúne diferentes órgãos da administração estadual e faz parte de um pente-fino na gestão da estatal. Humberto permanece na diretoria técnica há vários anos e atravessou diferentes governos à frente de uma das áreas responsáveis pelos principais contratos e projetos da empresa.

A auditoria ocorre em um momento de deterioração dos resultados financeiros da Cedae. Em 2025, a estatal registrou queda de 78,5% no lucro líquido, que passou de R$ 1,02 bilhão para R$ 219 milhões. No mesmo período, o resultado operacional saiu de um saldo positivo de R$ 627 milhões para um déficit de R$ 424 milhões.

Contratos sob apuração

Entre os contratos sob análise está o firmado com a Essencio Ambiental, responsável por serviços de monitoramento nas bacias dos rios Guapiaçu-Macacu e Guandu. Os acordos somam R$ 267,7 milhões e são alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que analisa a comprovação da capacidade técnica exigida na licitação.

Outro caso envolve a Construverde. Entre 2021 e 2025, a Cedae firmou quatro contratos com a empresa que, juntos, ultrapassam R$ 355 milhões. Segundo informações da auditoria, as contratações ocorreram mesmo após a empresa acumular multas administrativas aplicadas pela própria estatal, que somam aproximadamente R$ 400 mil.

Aplicação de cerca de R$ 200 milhões

Humberto de Mello Filho também participou do grupo de gestores que aprovou a aplicação de cerca de R$ 200 milhões da Cedae em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master.

Após a liquidação extrajudicial da instituição financeira pelo Banco Central, a estatal realizou provisão integral para perda do investimento.

A auditoria segue em andamento e deverá analisar a regularidade dos contratos e das decisões administrativas adotadas pela companhia nos últimos anos.