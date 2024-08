Diretores cearenses impactam cinema nacional com pré-lançamentos no Rio

Os diretores Pétrus Cariry e Karim Aïanuaz

Os diretores cearenses Pétrus Cariry e Karim Aïanuaz refletem o bom momento do cinema cearense que ganha destaque com seus filmes nos principais festivais e mostras do setor. Os pré-lançamentos no Rio impactaram o circuito cultural da cidade.

Mais pesado é o Céu: longa-metragem do cineasta Pétrus Cariry impactou o público pela densidade da história e pela fotografia impecável. Teve noite de pré-lançamento badalada com presença da notável Marieta Severo, além de dezenas de grandes artistas e imprensa.

Motel Destino: o filme dirigido pelo cineasta Karim Aïnouz mergulha no universo do erotismo para contar uma trama cheia de nuances na beira de um motel, no litoral do Ceará. Destaque para a pitada cômica adicionada pelo personagem coadjuvante de Yuri Yamamoto, que não saiu despercebido.

Os filmes podem ser vistos nos cinemas Estação Net Rio: https://grupoestacao.com.br/cinemas/estacao-net-rio/