Disputa entre milicianos deixa cinco mortos na Zona Oeste do Rio 

Cinco homens foram mortos a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste, durante o fim da noite da última quinta-feira (1º) e madrugada desta sexta-feira (2). Testemunhas contaram que o caso está ligado a disputa de território entre milicianos rivais, chefiados por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Alan Ribeiro Soares, o Nanan.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência nas proximidades da Avenida João XXIII. No local, três homens foram encontrados mortos perto de um carro. Após checagem de dados, o veículo foi constatado como roubado.

Logo em seguida, durante a madrugada, os policiais foram direcionados para outra rua da região e mais dois homens foram encontrados mortos. Eles foram foram identificadas como Maxwel Ferreira Domingos e Alteri Carvalho de Castro (ele possui passagens por organização criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) esclareceu que as investigações estão em andamento para apurar a autoria dos crimes e esclarecer todos os fatos.