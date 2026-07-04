Disque Denúncia busca foragido condenado por estupro na Baixada Fluminense

Vanderson Santos é condenado a 18 anos pelo crime e segue foragido

Condenado a 18 anos e oito meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, Vanderson Santos da Silva, de 39 anos, é alvo de buscas na Baixada Fluminense. Ele é acusado de abusar de uma vítima desde que ela tinha cinco anos de idade.

As agressões sexuais ocorreram de forma contínua em Japeri até a vítima completar 12 anos. O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade, estabelecendo o cumprimento da pena em regime fechado após a condenação transitada em julgado.

A família descobriu o crime em 3 de outubro de 2022, quando a adolescente relatou os episódios aos parentes. Segundo as investigações, o agressor se aproveitava dos momentos em que a jovem ficava sozinha em casa para praticar as violências.

Silêncio da vítima

Para garantir o silêncio da vítima, o homem utilizava promessas de pagamento em dinheiro. Os atos criminosos evoluíram gradualmente, começando com o que foi descrito no inquérito como “passar de mão” até o envolvimento de atos sexuais forçados sob coação.

Com o criminoso em paradeiro desconhecido, o Disque Denúncia lançou um cartaz para auxiliar as autoridades na localização. A ação busca dar suporte direto ao trabalho da 63ª DP e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter/RJ).

Canais de atendimento para denúncias sigilosas

Central de atendimento telefônico. A população pode repassar informações sobre o paradeiro de Vanderson pelos números (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

WhatsApp oficial do serviço. O contato direto pode ser feito pelo número (021) 2253-1177, que conta com sistema de anonimização para proteção da fonte.

Aplicativo para celulares. É possível realizar denúncias por meio do app Disque Denúncia RJ, ferramenta que permite o envio de dados de forma sigilosa.

Todas as denúncias recebidas pelos canais oficiais são processadas com a garantia de anonimato absoluto. As autoridades reforçam que a colaboração da sociedade é fundamental para localizar o condenado e garantir o cumprimento da ordem judicial.