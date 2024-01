Disque Denúncia busca traficante ligado ao Comando Vermelho

Moises da Silva Figueiro é acusado de planejar implantação de um ponto de vendas de drogas em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, no último domingo (7), com informações

para levar à captura de um traficante ligado ao Comando Vermelho (CV). Moises da

Silva Figueiro, conhecido como “Sementinha”, atua no bairro Jardim Catarina, em

São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio e está foragido da Justiça.

De acordo com as investigações da 119ª DP (Rio Bonito), o suspeito de 23 anos

planejava implantar um ponto de venda de drogas no município de Rio Bonito.

Ainda conforme a Polícia Civil, em novembro de 2023, “Sementinha” já havia roubado um adolescente na região.

Contra ele, há um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime.