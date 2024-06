Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de agredir namorada no morro do Vidigal

Um cartaz que pede informações que levem à localização e prisão de Lucas Lima Queiroz do Nascimento, de 29 anos, foi divulgado nesta quarta-feira (12) pelo Disque Denúncia. Ele é suspeito de espancar a namorada por ciúmes na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio.

Na última quinta-feira (6), a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra Lucas, que é considerado foragido desde então. O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea).

Segundo foi apurado, o casal havia se reconciliado há pouco tempo. Ele agrediu a jovem após ver uma ligação de uma pessoa com quem ela se relacionou enquanto estava solteira.

Alana Andrade de Oliveira, de 19 anos, contou aos agentes que havia ido almoçar na casa de uma tia junto com Lucas.

Ao longo do dia, Alana saiu para comprar bebidas e, ao voltar, para casa notou uma mudança no comportamento do homem. Pouco depois, ele chamou a namorada para tirar fotos em um ponto da comunidade e, sem desconfiar, ela aceitou. Lucas a levou a um locou de difícil acesso, onde a questionou sobre a ligação e a espancou.

A vítima teve ferimentos e hematomas principalmente na cabeça e no rosto. Após as agressões, o homem desapareceu.

Alana deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, por volta das 21h40 do mesmo dia e teve alta na madrugada de segunda-feira (3). Após deixar a unidade de saúde, seguiu com a mãe para a 14ª DP (Leblon), onde prestou queixa, pediu uma medida protetiva contra o suspeito e foi encaminhada para exame de corpo de delito.