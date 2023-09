Disque Denúncia pede informações sobre outros dois suspeitos do caso Mingau

Pablo Willian da Silva Mostarda e Hiago Lourenço da Silva são

considerados foragidos

O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (27) um cartaz que pede informações sobre a localização de outros dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como “Mingau”, no último dia 2.

Contra Pablo Willian, de 28 anos, e Hiago Lourenço, de 22, foi expedido um

mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. Os dois já são

considerados foragidos da Justiça.

O músico, de 56 anos, passava de carro com um amigo no bairro Ilha das Cobras,

em Paraty, na Costa Verde, quando foi alvo dos criminosos. Mingau foi atingido na

cabeça. Na terça-feira (26), a direção do Hospital São Luiz do Itaim, localizado em

São Paulo, informou que o baixista tem um quadro considerado estável e iniciou a

reabilitação com o “desmame” da ventilação mecânica na UTI.

As investigações apontam cinco suspeitos para o crime. A Polícia Civil trabalha com

a possibilidade de que o grupo atirou no carro por ter confundido o veículo de

Rinaldo. O amigo que estava com ele no momento da ação disse que a dupla

estava indo comer um lanche quando foi atacada.

Até o momento, três suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio foram

presos. Na terça (26), o terceiro, identificado como Lorran Nascimento Moraes, de

21 anos, foi detido por agentes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) no

bairro de Patitiba, em Paraty.

A denúncia pode ser feita de forma anônima por meio dos canais: Central de

atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177.