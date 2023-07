Disque Denúncia pede informações sobre PM líder de ‘escritório do crime’

Pelo menos cinco mortes podem ser de autoria da quadrilha, entre elas de um miliciano, policial civil e um penal

O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (19) um cartaz pedindo informações que possam auxiliar na localização do policial militar Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como ‘Sem Alma’. O agente, lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), na Baixada Fluminense, é apontado como líder de um grupo de assassinos de aluguel e está foragido da Justiça.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o policial ganhou o apelido de “Sem Alma” devido à crueldade com que age. Na última terça-feira (18), a especializada realizou uma busca na residência do PM, que está foragido. A especializada informou que ele está de licença por supostos problemas de saúde, mas caso não seja localizado, será considerado desertor pela Polícia Militar.

A investigação que revelou o envolvimento de Rafael Dutra como chefe da quadrilha de matadores começou após o assassinato de um miliciano em novembro do ano passado.

‘Marquinho Catiri’

Segundo as investigações, Marco Antônio Figueiredo Martins, também conhecido como ‘Marquinho Catiri’, teve sua morte planejada por um ano e foi assassinado ao sair de uma academia da qual era proprietário.

Além disso, a polícia está investigando se o grupo de ‘Sem Alma’ é responsável por outros quatro assassinatos. A perícia realizada nos fuzis utilizados no assassinato de Marquinho Catiri revelou que as mesmas foram usadas no assassinato do inspetor da Polícia Civil, João Joel de Araújo, em maio do ano passado, em Guaratiba, e na execução de Tiago Barbosa, um mês depois, na Via Light, em Nova Iguaçu.

Já em abril, Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, de 41 anos, foi morto a tiros na Tijuca. O último caso ocorreu no mês passado, quando o ex-chefe de segurança de um dos presídios do Complexo Penitenciário de Bangu, o inspetor penal Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, foi assassinado no Recreio dos Bandeirantes.

Dois integrantes presos

Até o momento, a polícia conseguiu prender dois integrantes do grupo conhecido como “novo escritório do crime”: José Ricardo Gomes Simões, detido em março deste ano; e George Garcia de Souza Alcovias, capturado em dezembro do ano passado, quando tentava fugir para o Paraguai.

Denuncie a localização do criminoso de vulgo “Sem Alma”, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ