Distribuidora de rações é notificada por furto de água na Baixada Fluminense

Fiscalização da Águas do Rio detecta abastecimento clandestino em

estabelecimento localizado em Queimados

A água que deveria estar indo para as torneiras da população, virou fonte de

abastecimento clandestino em uma distribuidora de rações. Técnicos da Águas do

Rio identificaram a ilegalidade no estabelecimento, que fica localizado em

Queimados, na Baixada Fluminense. Ao fim da ação de fiscalização, a empresa foi

notificada, recebeu multa e o ramal ilegal foi removido e substituído por uma nova

rede oficial.

O registro de baixo consumo da unidade foi o que chamou a atenção das equipes.

Além disso, a empresa já havia sido notificada em julho do ano passado, quando a

concessionária identificou uma violação no lacre do hidrômetro.

A média mensal de água utilizada era compatível com o volume consumido em duas

residências, ocupadas por cinco pessoas, cada. Ao chegarem no imóvel, de

aproximadamente 12.000 m², os profissionais flagraram a ligação de água irregular

que abastecia todo o prédio.

Responsabilidade compartilhada

Quando um imóvel faz uso irregular de água tratada está lesando não apenas a concessionária, que presta o serviço de distribuição, mas compromete todo o sistema de abastecimento de sua região, além de sua expansão, que é financiada pelo pagamento das contas. O projeto de fiscalização da companhia tem o objetivo de identificar os desvios feitos na tubulação formal (os chamados gatos), mas também o uso de poços e carros pipas irregulares.

Combate às perdas

O objetivo do combate às perdas, incluindo vazamentos e irregularidades, é fazer

com que áreas da cidade que possuem problemas históricos de distribuição tenham

melhor acesso à água.