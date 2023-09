Divergência e intolerância acabam em sessão de pancadaria na Câmara Municipal de Belford Roxo

O provérbio “em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão” mostra que onde faltam moral, honestidade e outras virtudes do bom senso comum para o convívio social, sobra confusão e traição e de nada vale brigar pois ninguém tem razão. Pois foi o que aconteceu na Câmara Municipal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (27).

Os vereadores transformaram o plenário em ringue de boxe, e a confusão acabou virando caso de polícia registrado na central de flagrantes da 58ª DP (Posse).

A quebra de decoro parlamentar começou logo quando foi lida a lista de presença

dos parlamentares com os nomes de Eduardo Araújo e Fabinho Varandão. Ex-

secretários da Prefeitura, eles pediram exoneração do cargo para votar contra um

projeto enviado pelo governo que muda as regras de eleição na Casa. Eles não

foram atendidos porque, parte da Câmara entende que continuam licenciados.

Imagens de vídeos, e que circulam nas redes sociais, mostram que durante a confusão o vereador Markinho Gandra levou um soco no rosto.

Alguém, que ainda não tinha sido identificado até a apuração dessa reportagem,

sacou uma arma e disparou um tiro para o alto. A Polícia Militar foi acionada e

deteve o homem armado. Os parlamentares foram para a delegacia registrar

ocorrência.

PM divulga nota

Em nota, a PM informou que agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados

para uma ocorrência de briga na Câmara e um homem armado foi detido portando

uma arma e conduzido para a 58 ªDP.

“Máxima urgência”

A mensagem assinada pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho

(Republicanos), pede que seja votada em “máxima urgência” e que é de interesse

público.

A tentativa de mudar a sucessão na Câmara provocou um racha no governo.

Licenciados por serem secretários da prefeitura, Eduardo Araújo e Fabinho

Varandão querem retomar seus mandatos de vereador e se juntar ao bloco de

opositores, formado por 11 dos 25 parlamentares da Casa.

Suspeita de artefato explosivo em carro de vereador aciona Antibombas

À tarde, horas após a confusão na Câmara, uma equipe do Esquadrão Antibombas

da Polícia Civil foi mobilizada para verificar a suspeita de um artefato explosivo em

um carro no posto de combustível da Avenida José Mariano dos Passos. Os

policiais isolaram o veículo do vereador Amigo Binho (PT), que fez a denúncia.

A Secretaria de Transporte precisou fechar o fluxo de veículos no trecho para o

trabalho dos policiais.

Contudo, de acordo com a Polícia Civil, a equipe do Esquadrão Antibomba verificou

que o objeto suspeito era um rastreador tipo GPS. O dispositivo foi encaminhado à

58ª DP (Posse), que vai investigar o caso.