Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio registra 5.400 abordagens e 731 prisões

Equipe integra a Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio

A Divisão de Elite da Guarda Municipal, intitulada Força Municipal apresentou nesta terça-feira (16) os resultados das ações de policiamento preventivo e ostensivo realizadas em diferentes regiões da cidade.

A apresentação ocorreu durante mais uma reunião do CompStat Rio e foi conduzida pelo secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

No período analisado, os agentes da Força Municipal realizaram mais de 5.400 abordagens, resultando em 731 prisões. Entre os resultados operacionais, destacam-se também as apreensões e recuperações de 128 aparelhos celulares, 125 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões, além da apreensão de uma pistola, cinco réplicas de arma de fogo e 32 armas brancas.

Áreas de atuação

As equipes da Força Municipal atuam nas seguintes áreas da cidade: Rodoviária do Rio X Terminal Gentileza X Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas X Campo de Santana X Central do Brasil X Cinelândia; Campo Grande; Tijuca; Botafogo, Rua Lauro Müller X Rua General Severiano X Avenida Venceslau Brás; Metrô Botafogo; Praia de Botafogo X Rua Marquês de Abrantes, com algumas vias do Flamengo; Bangu; e Estação Méier x Cachambi.