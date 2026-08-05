Doença causada por bets já afeta empresas com faltas, dívidas e baixo desempenho

Aumento dos casos da chamada ludopatia leva companhias a criar campanhas de prevenção

O avanço das apostas online começa a produzir efeitos dentro das empresas, com relatos de funcionários endividados, faltas recorrentes, pedidos constantes de adiantamento salarial e sinais de desatenção durante o expediente.

O problema, segundo entidades patronais e sindicais ouvidos pela Folha de São Paulo, já aparece em diferentes setores da economia. Departamentos de recursos humanos passaram a receber relatos de trabalhadores que enfrentam crises familiares e dificuldades financeiras relacionadas às perdas provocadas pelo jogo compulsivo.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) aponta que o endividamento e a compulsão por apostas podem afetar a saúde mental dos profissionais e reduzir a produtividade. Entre os sinais observados estão mudanças de comportamento, ausências e dificuldades para manter a concentração.

Afastamentos

Os dados disponíveis mostram que os afastamentos relacionados à ludopatia cresceram 59,8% em 2025, primeiro ano do mercado regulado de apostas, passando de 425 para 679 casos. Apesar do avanço, o número ainda é pequeno diante dos cerca de 4,5 milhões de afastamentos registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período.

A Organização Mundial da Saúde considera que há transtorno relacionado ao jogo quando as apostas passam a ocupar uma posição mais importante do que áreas centrais da vida, como o trabalho e as relações familiares.