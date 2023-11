Dois amigos morrem em explosão de barril de chope na Baixada Fluminense

Júlio César Venâncio (à esquerda) e Valdeir dos Santos Ferreira (à

direita) eram amigos

Uma das vítimas comemorava aniversário. Fornecedor do produto não montou o equipamento, deixando a função a cargo dos compradores

Uma comemoração de aniversário terminou em tragédia na Baixada Fluminense.

Dois amigos morreram após um barril de chope explodir enquanto era instalado no

quintal de uma residência no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti, na noite do

dia 11.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes dos quartéis de Duque de Caxias e São

João de Meriti foram acionados às 19h para a Avenida Carioca, número 180. No

local, encontraram Valdeir dos Santos Ferreira, de 38 anos, morto. A segunda

vítima, identificada como Júlio César Venâncio, de 39 anos, chegou a ser socorrida

ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas morreu na segunda-feira (13).

Segundo amigos, Valdeir estava comemorando o aniversário e comprou o barril de

chope para a sua festa. No entanto, o fornecedor do barril não montou o

equipamento, deixando a função a cargo dos compradores. A morte trágica dos

amigos deixou parentes e colegas em choque.

Comoção nas redes

Nas redes sociais, um amigo de Júlio lamentou a morte dele. “Hoje é o dia do meu

aniversário e recebo a notícia da morte de um querido amigo, que morreu após a

explosão na instalação de um barril de chope. Que nosso senhor Jesus Cristo o

receba de braços abertos”, escreveu o colega em uma publicação na terça-feira

(14). Os corpos de Valdeir e Júlio foram sepultados.

O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti), que investiga a procedência

da empresa que comercializou o barril de chope. Uma perícia também foi realizada

no equipamento para identificar a causa da explosão.