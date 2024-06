Dois homens são assassinados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense 

Dois homens foram assassinados a tiros, na quarta-feira (12) da semana passada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o comando do 20º BPM (Mesquita), uma equipe foi acionada para a Rua Oscar, no bairro Miguel Couto, e encontraram as vítimas já mortas com ferimentos por arma de fogo.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram perícia no local e devem analisar imagens de câmeras de segurança da região na tentativa de identificar e prender os atiradores.