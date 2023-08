Dois homens são baleados e um deles é morto com seis tiros na Baixada Fluminense

Marcio Rodrigo da Silva, de 47 anos, estaria em uma padaria da região

quando, de acordo com moradores, foi confundido com policial e assassinado/Reprodução

Dois homens foram baleados nesta segunda-feira (28) próximo a uma padaria no Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das vítimas identificadas como Márcio Rodrigo da Silva, de 47 anos, foi atingido por seis tiros e não resistiu. Cleverson Ferreira da Silva, 45, foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia.

Testemunhas relataram que os dois amigos foram confundidos com policiais

militares e acabaram baleados pelos criminosos. A Delegacia de Homicídios da

Baixada Fluminense (DHBF) investiga o ataque.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que Márcio chegou

às 8h21 no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, já sem vida e com

seis perfurações no corpo. Cleverson deu entrada na unidade às 07h58, com

“múltiplos projéteis de arma de fogo”. Ele foi encaminhado para o centro cirúrgico da unidade, onde “seguia em procedimento até o início da tarde.

Outro ataque

Em junho deste ano, um confronto no mesmo local deixou dois agentes e três

suspeitos mortos.

Segundo a Polícia Militar, um corpo carbonizado foi encontrado no interior de um

veículo, na Avenida Gomes Freire, no bairro Pantanal, distante 6km do local onde os moradores foram mortos. A DHBF investiga se esse crime tem relação com o ataque contra os dois homens cometido pelo tráfico de drogas.