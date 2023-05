Dois homens são executados em lanchonete de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro

Dois homens foram executados dentro de uma lanchonete de Armação dos Búzios, balneário na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Quatro suspeitos, sendo dois PMs e um policial penal, foram presos logo após o crime. Com o bando foi encontrada grande quantidade de pistolas, granadas e munição.

Os assassinatos aconteceram por volta da 0h05 da última quarta-feira (3). Horácio Souza Carvalho e Maicon Batista Passos estavam na lanchonete Gaúcho Burguer & Beer, em Manguinhos, quando foram baleados.

Horácio é apontado como miliciano que chefiava a quadrilha no Morro do Jordão, no Rio, e teria “vendido” a favela para um traficante conhecido como Graveto.

Quatro homens que teriam fugido em um HB20 foram interceptados na Rua Palmeira Imperial, a cerca de 2,5 km do local do crime. O carro havia sido roubado na Taquara, Zona Oeste do Rio. São eles: Ronaldo da Costa Silva (policial militar); Cristiano Nascimento Sá (policial militar); Taylor Vidal Bruno (policial penal); e Matheus da Silva Gomes.