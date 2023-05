Dois homens são executados na Zona Norte do Rio de Janeiro

As vítimas foram mortas com requintes de crueldade

Dois homens foram assassinados na madrugada da última quinta-feira (25). Os corpos foram encontrados por populares em uma estrada de chão.

De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu numa localidade da Penha, na Zona Norte do Rio. Os cadáveres estavam com várias marcas de tiros. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia nos corpos e investiga a a autoria e motivação do crime.