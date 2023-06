Dois homens são mortos a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta quinta-feira (21), no bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As primeiras informações apontam que, apesar de próximos e terem acontecido no mesmo momento, os corpos foram encontrados em pontos diferentes.

Uma das vítimas foi localizada na calçada de uma igreja na Estrada Doutor Farrula,

em frente ao número 59. Já o outro corpo foi encontrado na entrada da Rua da

Mina.

Uma equipe do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) foi acionada ao local.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram

perícia nos locais. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações

sobre a identificação das vítimas.