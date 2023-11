Dois homens são mortos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os

assassinatos de dois homens ocorridos em pontos diferentes de Nova Iguaçu. As

vítimas foram mortas com tiros na cabeça. Até a apuração dessa reportagem, elas

não haviam sido identificadas.

De acordo com as primeiras informações, o último crime aconteceu no Km 32, nesta sexta-feira (10), quando o homem foi morto com vários disparos de arma de fogo, principalmente nacabeça. A região é dominada pela milícia e palco de disputa entre o grupo paramilitar e traficantes, que travam uma guerra constante.

O outro crime foi na última quarta-feira (8), no Jardim Roma, onde o tráfico de

drogas impera. Não há informações sobre as motivações para os dois homicídios.