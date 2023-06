Domingo sangrento tem dois mortos na Baixada Fluminense

Um homem foi assassinado a tiros quando estava em um bar em Queimados. Já em

Nova Iguaçu, outro foi executado no bairro da Posse

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga dois

assasinatos ocorridos na noite do último domingo (11) em duas cidades da região.

Uma das vítimas, identificada como Miqueias Garcia, foi executada com vários tiros em Queimados.

De acordo com testemunhas, ele estava em um bar próximo a um mercado na

Estrada do Lazareto, quando foi surpreendido pelo atirador que fez vários disparos.

O local concentrava um grande número de frequentados, que correram para se

abrigar e não serem atingidos por balas perdidas.

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) foi acionada e comunicou a ocorrência à especialiozada, que realizou perícia na cena do crime Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do homicídio.

Morto na Posse

Ainda no domingo, outro homem foi morto a tiros no bairro Posse, em Nova Iguaçu.

O crime aconteceu nas imediações da Maternidade Mariana Bulhões, e os disparos

causaram pânico nos familiares de gestantes e equipes de atendimento da

unidade.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a identidade da

vítima e a motivação do crime. O caso é investigado pela DHBF.