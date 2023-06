Dono de tabacaria é assassinado em bairro da Zona Oeste do Rio

Um empresário foi executado com ao menos 30 tiros, no início da tarde desta terça-feira (6), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Testemunhas contaram que Cristiano de Souza estava a poucos metros de casa, na Rua Crispim

Laranjeiras, quando homens armados fizeram os disparos.

Cristiano, que morreu na hora, era dono de uma tabacaria na região. Ainda não se

sabe a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a

perícia e investiga o crime.