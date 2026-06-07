Douglas Ruas critica contas do Estado e sinaliza distanciamento do ex-governador Cláudio Castro

Presidente da Alerj, Douglas Ruas criticou o déficit nas contas do Estado do Rio

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e pré-candidato ao Palácio Guanabara, Douglas Ruas (PL), fez uma das críticas mais diretas à condução das contas públicas estaduais nos últimos anos. A fala, dada durante entrevista ao podcast Alemão Irritado, chamou atenção nos bastidores por atingir um período que coincide com a gestão do ex-governador Cláudio Castro, de quem Ruas foi aliado e integrante do primeiro escalão.

Durante a entrevista, Douglas Ruas afirmou que o Estado do Rio caminha para o quarto ano consecutivo com orçamento deficitário. Ele também criticou o crescimento das despesas acima da evolução das receitas e defendeu que os gastos públicos sejam enquadrados dentro da arrecadação.

“Nós estamos indo para o quarto ano consecutivo em que o Governo, o Poder Executivo, envia para a Assembleia um orçamento deficitário. E existe um princípio básico na administração pública: a despesa deve caber dentro da receita, e não o contrário”, declarou Douglas Ruas.

Equilíbrio fiscal

A crítica ganha peso político porque Douglas Ruas comandou a Secretaria das Cidades durante a gestão Cláudio Castro. Agora, como presidente da Alerj e nome colocado na disputa pelo governo, o parlamentar busca se apresentar como defensor de uma agenda de equilíbrio fiscal.

Na entrevista, Douglas Ruas comparou a gestão das contas públicas ao orçamento doméstico de uma família. Segundo ele, o aumento da arrecadação não justifica que as despesas cresçam em ritmo ainda maior.

O deputado afirmou que um levantamento feito pela Alerj apontou crescimento de 21% da receita estadual nos últimos anos, mas com avanço superior das despesas. A Alerj instalou uma comissão especial para discutir contenção de gastos e buscar equilíbrio fiscal no estado, iniciativa anunciada pelo próprio presidente da Casa em maio.

“A receita aumentou 21%. Mas a despesa disparou”, afirmou Douglas Ruas.

Mudança de tom em relação a Castro

A declaração é interpretada como um movimento relevante na construção da pré-candidatura de Douglas Ruas ao governo estadual. Embora tenha integrado a administração de Cláudio Castro e mantido proximidade política com o grupo que governa o Rio desde 2021, o presidente da Alerj passou a adotar um discurso mais independente em relação ao legado fiscal da gestão anterior.

A avaliação nos bastidores é que a fala busca reforçar uma imagem de gestor comprometido com o controle das contas públicas. O movimento ocorre em um momento de forte desgaste político de Cláudio Castro, que anunciou a retirada de sua pré-candidatura ao Senado após semanas de exposição pública e investigações.

O ex-governador também teve recurso rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral e segue inelegível até 2030, em razão de condenação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Ao longo da entrevista, Douglas Ruas defendeu a revisão dos gastos públicos e afirmou que o caminho para o reequilíbrio financeiro passa pela contenção das despesas.