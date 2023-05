DPRJ investiga responsabilidade do Google sobre aplicativo ‘Simulador de Escravidão’

Defensoria vai apurar a responsabilidade civil do Google Play por

hospedar o jogo

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), através das

Coordenações da Promoção da Equidade Racial (Coopera) e da Infância e

Juventude (Coinfância), vai apurar a responsabilidade civil do Google Play, por

hospedar, até a tarde da última quarta-feira (24), o jogo “Simulador de Escravidão”.

Além disso, a DPRJ também solicitará à Polícia Federal instauração de inquérito

policial, para identificar o autor e a procedência de comentários racistas na

plataforma.

“O engajamento midiático da sociedade faz com que casos de racismo sejam

reiterados cotidianamente, afetando a maioria da população brasileira, pois nós,

pessoas negras, somamos 56% desse contingente”, explica a coordenadora da

Coopera, Daniele da Silva.

Desenvolvido pelo estúdio Magnus Games, o jogo mostrava imagens de homens

negros acorrentados, que apareciam na capa trabalhando ao redor de um homem

branco, em roupas elegantes. O jogador era estimulado a obter “lucro” e contratar

guardas para evitar rebeliões. Havia até uma opção para que o usuário explorasse

sexualmente pessoas sob seu poder dentro do mundo virtual.

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) publicou em sua conta no Twitter que

entrará com representação no Ministério Público por crime de racismo pedindo a

prisão dos responsáveis.

“A própria existência de algo tão bizarro à disposição nas plataformas mostra a

urgência de regulação do ambiente digital”, disse o parlamentar que é relator do PL

das Fake News (PL 2630/220).