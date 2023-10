DRCPIM apreende brinquedos piratas na Zona Norte do Rio

As apreensões foram feitas por agentes da especializada

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial

(DRCPIM) apreenderam, na última quarta-feira (11), grande quantidade de

brinquedos falsificados e impróprios para uso. A ação foi realizada no Mercadão de

Madureira, Zona Norte do Rio.

Durante as diligências, as equipes fiscalizaram diversos estabelecimentos

comerciais e encontraram a mercadoria, que estava sem a certificação do Inmetro.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à especializada, onde

foram autuados pelos crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de

consumo. O material apreendido foi encaminhado à perícia e, posteriormente, será

destruído.