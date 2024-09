DRCPIM fazem ‘pente-fino’ na Uruguaiana e apreende mais de 750 celulares furtados

Aparelhos foram roubados durante o Rock in RioDivulgação/PCERJ

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 19ª DP (Tijuca) realizaram nesta segunda-feira (16), uma operação no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio, para recuperar aparelhos de telefone celular subtraídos durante o Rock in Rio. Os agentes apreenderam mais de 750 celulares de origem suspeita. Duas pessoas foram presas em flagrante.

A ação conjunta foi deflagrada após o cruzamento de dados de inteligência. As investigações, que se iniciaram após trabalho de monitoramento de furtos ocorridos durante o evento, deram conta de que, em box localizado na Uruguaiana, estavam expostos à venda diversos aparelhos de origem ilícita. Chegando no local os policiais conseguiram flagrar o momento em que um homem desbloqueava um celular objeto de crime.

Em outro estabelecimento, os policiais civis também conseguiram identificar celulares produtos de crime. O responsável pelo local também foi detido.

Os presos vão responder por receptação qualificada. Os policiais buscam identificar outros possíveis envolvidos na cadeia criminosa e investigam quais dos 750 aparelhos recuperados foram subtraídos durante o evento. A equipe também busca identificar os legítimos proprietários dos celulares para que os bens sejam restituídos.