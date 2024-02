DRCPIM mira quadrilha especializada em falsificar suplementos alimentares

A Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)

cumpriu nesta terça-feira (20) mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada na produção e venda de suplementos alimentares falsificados. Os agentes foram nos endereços vinculados ao grupo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Parada de Lucas, na Zona Norte, Cabo Frio e São Pedro D’Aldeia, na Região dos Lagos. Um dos investigados foi preso em flagrante.

Com o apoio de delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada

(DPGE), a equipe do DRCPIM começou as investigações depois da denúncia de

uma plataforma de venda de produtos online, que relatou estar recebendo

reclamações de consumidores. Segundo a Polícia Civil, os produtos eram

comercializados como suplementos de marcas famosas, como Ômega 3, Q10, além

de outras que prometiam curar cegueira, catarata e surdez.

A Polícia Civil ainda informou que os suspeitos ostentavam carros de luxo e uma

vida de alto padrão nas redes sociais. Os lucros com a comercialização dos

produtos eram tão altos, que, segundo a polícia, eles estavam prestes a abrir uma

farmácia em Duque de Caxias. No entanto, os policiais realizaram busca e

apreensão no estabelecimento, que era utilizado para manipulação e produção das

substâncias. No local, foram apreendidos insumos químicos, equipamentos e

maquinário para produção de cápsulas.

Apreensões

Ao todo, a Polícia Civil apreendeu maquinários, embalagens, rótulos e substâncias

para produção dos suplementos falsos. Além disso, os agentes encontraram

celulares, computadores e veículos. Em um galpão, toneladas de produtos

adulterados de marcas famosas, que estavam prontos para venda, também foram

apreendidos.

A utilização desses suplementos falsificados pode causar danos irreversíveis à

saúde, uma vez que são produzidos sem seguir normas sanitárias, além de ser

desconhecido o tipo de produto que é colocado nas cápsulas. Procurados, o

Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não se manifestaram sobre o caso. O espaço

segue aberto para manifestação.

O preso, que não teve a identidade revelada, foi levado para a DRCPIM, onde ficará

à disposição da Justiça.