DRCPIM prende um dos maiores receptadores de celulares do Rio

Criminoso é dono de um box de conserto e venda de aparelhos na

Uruguaiana, no Centro do Rio, e tem várias passagens pela polícia

Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos maiores receptadores de

celulares do Rio de Janeiro foi preso em flagrante, na última terça-feira (5), no

bairro Cachambi, Zona Norte do Rio. O criminoso foi alvo de uma operação da

Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), após

trabalho de inteligência. Ele responde pelo crime de receptação qualificada.

Segundo as investigações da especializada, o homem é dono de um box na

Uruguaiana, no Centro do Rio, que conserta e vende aparelhos. Os policiais

chegaram ao criminoso após a recuperação de um celular roubado por uma

organização criminosa do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, especializada na

prática deste delito. Em depoimento, o dono do aparelho disse que o comprou no

box do preso, na Uruguaiana.

Durante a operação foram apreendidos sete celulares roubados. O material

apreendido foi encaminhado para perícia. O criminoso tem diversas passagens

criminais por receptação de celular, porte ilegal de arma e adulteração de veículo.

Segundo a especializada, as investigações continuam a fim de verificar a ligação do

preso com diversas organizações criminosas especializadas na prática de roubo no

estado do Rio.

Prisão na Baixada

Agentes da 56ª DP (Comendador Soares), em Nova Iguaçu, prenderam em

flagrante, também na terça, um acusado de receptação de telefone celular. Ele foi

capturado após cruzamento de dados de inteligência.

A ação teve como objetivo reprimir os crimes de roubo de telefone celular na região.

De acordo com os agentes, o autor estava na posse de um telefone celular produto

de roubo.