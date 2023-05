DRE grampeia homem de confiança do chefe do tráfico em Duque de Caxias

Apontado como braço direito do chefe do tráfico do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Leandro Gonçalves de Souza, o Tiriça, foi capturado na manhã desta terça-feira (2) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Contra ele há, pelo menos, três mandados de prisão por

tráfico de drogas e roubo a mão armada.

De acordo com as investigações da especializada, o bandido seria o homem de confiança de José Roberto dos Santos, o Beto Canalha, chefe do tráfico da região. Tiriça foi encontrado em uma residência na Rua Caramuru.

Segundo a DRE, ele não ofereceu resistência no ato da prisão.O suspeito foi encaminhado para a DRE, de onde seguiu para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.