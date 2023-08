DRF estoura laboratório de cultivo de maconha em morro do Centro do Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) localizaram um espécie de

laboratório de plantação e cultivo de maconha do tipo “skunk”, que funcionava em

uma casa abandonada na comunidade do São Carlos, no Estácio, Região Central do

Rio.

A estufa foi desativada após monitoramento e análise de dados do Setor de

Inteligência da especializada. Segundo as investigações, o laboratório era equipado

com aparelhos de ar condicionado e área para secagem da droga. Assim, os efeitos

do produto final eram potencializados, e o valor de mercado chegava a R$ 50 mil por quilo.

As equipes da DRF também encontraram no local diversos materiais de propriedade

de empresas de telefonia e internet. A participação de traficantes na administração

de companhias de distribuição de sinal nas comunidades exploradas pela facção

criminosa em questão está sendo apurada.